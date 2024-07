Santos avança pela contratação do goleiro Renan, ex-Botafogo

O Santos avançou pela contratação do goleiro Renan, atualmente no Juventude e que pertence ao Sport. De acordo com o “ge”, faltam algumas questões a serem resolvidas, mas existe otimismo.

LEIA MAIS: Santos inscreve João Basso na Série B

As partes negociam uma rescisão contratual com o Juventude e uma ida para a Vila Belmiro com contrato até o fim do ano ou até o Paulistão 2025. Ele chegaria para ser o reserva imediato de Gabriel Brazão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O arqueiro, aliás, tem contrato com o Sport até o dia 31 de dezembro deste ano. A tendência é de que ele rescinda para assinar com o Peixe.

Renan iniciou como titular do Juventude e fez dois jogos no Campeonato Gaúcho sem sofrer gols. Ainda no estadual, o goleiro se lesionou, precisou ficar no departamento médico e acabou perdendo a posição para Gabriel Vasconcellos – atual titular da equipe de Caxias do Sul.

Carreira de Renan

Revelado na base do Botafogo, Renan tem 35 anos, 1,90m de altura e soma passagens por Avaí, Atlético-GO e Sport no futebol brasileiro. A posição, aliás, era carente desde a lesão de João Paulo, que só volta no próximo ano.

Fora do país, atuou por cinco temporadas no Ludogorets, da Bulgária, tendo disputado a Liga Europa e partidas qualificatórias da Liga dos Campeões. Ele se tornou um dos jogadores estrangeiros mais queridos do clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.