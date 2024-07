Athletico x Ypiranga: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Athletico tenta reverter a vantagem do Ypiranga para avançar de fase na competição nacional. Na ida, no Rio Grande do Sul, o Canário venceu por 2 a 1. Desta maneira, o time gaúcho joga por qualquer empate, enquanto o Furacão terá que vencer por dois gols de diferença para avançar. A partida começa, às 18h (horário de Brasília), na Ligga Arena.

Onde assistir

O jogo entre Athletico x Ypiranga-RS, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Como chega o Athletico

O Athletico vive fase ruim e procura um momento mais positivo na temporada. Em seus últimos oito jogos, a equipe, aliás, só venceu duas vezes. Na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o Athletico, aliás, foi superado pelo Bahia, mesmo jogando em casa.

Contudo, o técnico uruguaio Martín Varini, aliás, terá retornos importantes. O goleiro Bento, que estava defendendo a Seleção Brasileira. Jogadores preservados no confronto contra o Bahia, como Erick e Kaique Rocha, também devem voltar ao time. Por outro lado, Canobbio segue de fora da relação. Afinal, disputará o terceiro lugar da Copa América, pela seleção uruguaia, no mesmo dia.

Como chega o Ypiranga

O Ypiranga, aliás, vem de dois jogos sem vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro. O último resultdo positivo da equipe foi no dia 23 de junho, quando superou o São José, também na terceira divisão nacional. Coma vantagem contra o Athletico, o Ypiranga espera avançar na Copa do Brasil.

Para este duelo, o técnico Thiago Carvalho, inclusive, terá o retorno de três jogadores que se recuperaram de lesão: o zagueiro Heitor, o lateral-direito Gedeílson e o lateral-esquerdo Foguinho. Além deles, o zagueiro Windson estará à disposição após cumprir suspensão no primeiro jogo. O único desfalque, por sua vez, deve ser o lateral-esquerdo Guilherme Santos.

Athletico x Ypiranga

Terceira fase da Copa do Brasil – 2º jogo

Local: Estádio Ligga Arena, Curitiba (PR)

Data e horário: 13/07/2024 (sábado), às 18h (horário de Brasília)

ATHLETICO: Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra) e Esquivel; Erick, Fernandinho e Zapelli; Julimar, Cuello (Christian) e Pablo. Técnico: Martín Varini.

YPIRANGA: Alexander; Gedeílson, Fernando, Heitor e William Gomes (Foguinho); Anderson Uchôa, Caio Mello, Alisson Taddei e Mateus Anderson (Reifit); Jhonatan Ribeiro e Edson Cariús. Técnico: Thiago Carvalho.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

