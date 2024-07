Juventude x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Juventude vão definir classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Internacional e o Juventude vão decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. A partida será válida pelo embate de volta da terceira fase da competição. O Colorado precisa de uma vitória por dois gols de diferença para carimbar a classificação sem sustos.

Isso porque o Jaconero venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Beira-Rio. Ou seja, se o Inter assegurar um triunfo com a vantagem de um gol, a decisão irá para a disputa de pênaltis.

Onde assistir

O embate terá transmissão exclusiva do serviço de streaming da Amazon Prime.

Como chega o Juventude

A missão inicial do Ju será segurar um empate com o adversário no clássico gaúcho. Afinal, o placar contribui para a equipe assegurar sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A seu favor, o time vive uma sequência de dez jogos invicto como mandante, levando em consideração todos os campeonatos. Aliás, a última derrota ocorreu exatamente para o próprio Internacional, pela primeira fase do Gauchão.

Desse modo, o Juventude pode sonhar com um novo resultado positivo. O técnico Roger Machado deve repetir o time titular do compromisso anterior. Exatamente a vitória por 2 a 1 sobre o Colorado no Beira-Rio, na última quarta-feira (10).

Como chega o Internacional

O Inter vive um momento de crise na temporada. Afinal, a equipe não conquista um triunfo há cinco jogos. Tal cenário influenciou a demissão do treinador Eduardo Coudet. Decisão confirmada pelo presidente Alessandro Barcellos, na entrevista coletiva depois da derrota para o Ju.

Assim, Pablo Fernandez, treinador do time sub-20, comandará de forma interina até a definição do substituto. O técnico ainda tem uma dúvida no ataque, já que o centroavante Alario concorre por um espaço no time com Wanderson.

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

Copa do Brasil-2024 – Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 13/07/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner, Alan Ruschel; Jadson, Caíque Gonçalves, Lucas Barbosa, Jean Carlos, Erick Farias; Gilberto. Técnico: Roger Machado

INTERNACIONAL: Anthoni; Fabricio Bustos, Vitão, Mercado, Robert Renan; Bruno Henrique, Fernando; Wesley, Alan Patrick, Lucas Alario (Wanderson); Enner Valencia. Técnico: Pablo Fernandez.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira (Fifa-PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezzerra (PE) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook