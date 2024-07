Atlético e Hulk recebem visita de Villas-Boas, presidente do Porto

Hulk e André juntos no CT do Galo - (crédito: Foto: Divulgação/Twitter Atlético MG)

O elenco do Atlético se reapresentou nesta sexta-feira (12) após a vitória sobre o São Paulo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No treino, os jogadores receberam a visita do presidente do Porto FC, de Portugal, André Villas-Boas.

André, aliás, foi treinador de Hulk durante a brilhante passagem do atacante pelo clube de Portugal. Assim, quando atuaram juntos, conquistaram a Liga Europa de 2011. Os dois também trabalharam juntos no Zenit, da Rússia, e no Shanghai SIPG, da China. A visita do agora presidente do Porto foi para conhecer a estrutura da Cidade do Galo.

Todavia, o time do Atlético treinou visando a partida contra o Juventude. O duelo está marcado para a próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Desse modo, os jogadores que atuaram contra o São Paulo fizeram trabalhos regenerativos e academia, enquanto os demais tiveram treinos táticos.

Reforços já podem jogar na próxima rodada pelo Atlético

No duelo contra o time gaúcho, o técnico Gabriel Milito contará com o retorno de Igor Rabello, que cumpriu suspensão, mas perderá o também zagueiro que tomou o terceiro cartão amarelo. Todavia, Bernard, Junior Alonso e Lyanco já estão aptos para estrearem no clube mineiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.