Muito além de Coutinho! Vasco chega forte na janela de transferências

O Vasco já superou a novela Philippe Coutinho em grande estilo e, agora, vai seguir no mercado para reforçar ainda mais o elenco na janela de transferência. Além de Coutinho, o Cruz-Maltino já acertou as contratações de outros dois crias: o volante Souza e o meio-campista Alex Teixeira. Os dois chegam ao Cruz-Maltino por sugestão de Philippe Coutinho.

Além deles, o Vasco já tem um acerto com o atacante Emerson Rodríguez. O colombiano, que pertence ao Inter Miami, chega ao Cruz-Maltino por empréstimo de um ano. O jogador, que atua pelos lados do campo, já desembarcou no Rio de Janeiro e também deve ser anunciado em breve.

Contudo, o presidente do Vasco, Pedrinho, garantiu que o clube não vai parar por aí. O clube vai em busca de mais duas contratações, sendo uma no setor defensivo e outra no ataque. A zaga, por sua vez, é a prioridade para diretoria carioca.

“Tem que ser cirúrgico e pontual nesse momento. Estamos em busca de mais dois jogadores para compor e fortalecer o elenco. As negociações são difíceis. Mas a gente vai trabalhar quietinho para fortalecer o elenco”, afirmou Pedrinho à ESPN Brasil.

No momento, Maicon, Léo e Rojas, além dos garotos Lyncon e Luiz Gustavo, formam a zaga. Além deles, João Victor faz tratamento de lesão. Desta maneira, o clube deseja um defensor com mais experiência. No ataque, o Vasco, aliás, deve perder Clayton, que está com uma negociação avançada com o Rio Ave, de Portugal. Com isso, a equipe carioca também buscará um atacante.

Vasco ainda não define sobre treinador

Além dos jogadores, a permanência do técnico interino Rafael Paiva ainda é uma incerteza. O presidente Pedrinho não deixou claro se efetivará ou não o interino, que já soma 10 rodadas comandando a equipe. Isto porque Paiva se destaca à frente da equipe.

Com três vitórias consecutivas no Brasileiro, o trabalho de Rafael Paiva vem fazendo o Vasco evoluir em todos os setores da competição. O Cruz-Maltino ainda tem a pior defesa da Série A, porém, nos últimos jogos é possível ver uma evolução do clube carioca no setor.

