A grande rivalidade do futebol nacional

Botafogo e Palmeiras farão, sem dúvida, o grande jogo até agora do Campeonato Brasileiro. Líder e vice-líder, respectivamente, as duas equipes terão no Nilton Santos, na próxima quarta-feira, pela rodada de número 17, o primeiro confronto desde a ruidosa reta final da competição nacional no ano passado. À época, aliás, o time paulista acabou erguendo a taça, após uma virada espetacular na tabela e no duelo direto com o Alvinegro no campo de jogo – de 3 a 0 para 4 a 3.

Desde então, a rivalidade entre os dois clubes cresceu demais, alimentada, sobretudo, pelo comportamento e pelas denúncias de John Textor, dono da SAF do Glorioso, e pelas respostas atravessadas da presidente do Verdão, Leila Pereira. Hoje, Botafogo e Palmeiras são, portanto, rivais na briga por todos os títulos.

Botafogo x Palmeiras no Brasileirão, na Libertadores…

O duelo de quarta-feira (17/7) também é uma espécie de prévia do que vai ocorrer nas oitavas de final da Libertadores da América. Em agosto, os dois times vão se enfrentar na disputa eliminatória pela classificação às quartas de final. Só um vai sobreviver na principal competição sul-americana.

Na verdade, Textor conseguiu trazer os holofotes para o Alvinegro. Seja pelas denúncias envolvendo a arbitragem ou pelas contratações milionárias que vem fazendo. O empresário é chegado a um belo marketing pessoal e parece se divertir com as polêmicas.

Claro que há outras equipes na briga pelos títulos da temporada e podemos citar o Flamengo. No entanto, hoje, por tudo o que envolve o clássico, Botafogo e Palmeiras estão no topo da rivalidade nacional. Mérito de John Textor, empresário que assumiu um clube quebrado e, em três anos, conseguiu transformá-lo novamente em protagonista no Brasil, honrando uma linda e centenária história, para surpresa de muito e desespero de alguns…