Luis Zubeldía recusa proposta da seleção equatoriana

Nesta sexta-feira (12), o técnico Luis Zubeldía comunicou a diretoria do São Paulo que não aceitou entrar em negociação com a seleção equatoriana. Sendo assim, ele irá dar continuidade na sua trajetória dentro do Tricolor.

No começo da semana, a diretoria do São Paulo ficou ciente da possibilidade de perder o comandante e realizou um bate-papo de urgência para respaldar o argentino e comissão técnica. Dias após a conversa inicial, Luis Zubeldía se reuniu com seus pares e resolveu bater o martelo a favor da sua continuidade no MorumBIS.

Desde a sua chegada ao Tricolor, o comandante trabalhou em 19 partidas e a evolução da equipe em campo é notória. Apesar da derrota contra o Atlético-MG, a equipe está na quinta colocação, com 27 pontos do Brasileirão.

Inclusive, logo depois do revés na Arena MRV, em Belo Horizonte, Luis Zubeldía foi questionado sobre a proposta da seleção equatoriana, mas preferiu não entrar no assunto.

Equador e Luis Zubeldía

Atualmente no São Paulo, o comandante tem uma história bonita no Equador, pois tornou-se campeão continental pela LDU na temporada 2023. Por conta disso, ele conquistou diversos simpatizantes no país.

Vale citar, que o Equador demitiu Félix Sánchez após a eliminação precoce na Copa América e busca no mercado um treinador para gerir o projeto Copa do Mundo 2026.

