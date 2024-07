Bielsa detona organização da Copa América: ‘Bando de mentirosos’

Bielsa em treino do Uruguai - (crédito: Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, saiu do sério em entrevista coletiva de imprensa antes do duelo pelo terceiro lugar na Copa América. A Celeste enfrenta o Canadá neste sábado, às 21h, no estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte.

“Já me cansei de tudo. As coisas vão se acumulando e são injustas. Concordar com os árbitros e dizer que os campos estão perfeitos. E são todas essas mentiras ditas aqui em coletiva de imprensa: “Não, os campos estão perfeitos”. E você vê que as coisas não se justificam. Isso aqui é um bando de mentirosos”, exclamou.

Para Bielsa, os campos de treinamento, além disso, também estavam ruins. Ele, inclusive, ironizou ao fim da palavra.

“A Bolívia não treinou. Claro, mas é a Bolívia… (ironiza). E houve o pênalti para o Brasil… Toda a injustiça com a classe baixa nessa competição. A eles, nada. Já ao árbitro que não deu pênalti ao Brasil, quando 50 mil pessoas viram que isso aconteceu… Já sei de tudo, estou velho”, disse.

Ao ser questionado sobre a briga entre torcedores colombianos e jogadores uruguaios, El Loco, aliás, argumentou que os atletas estavam acudindo aos familiares desamparados naquele momento de confusão.

“Estamos nos EUA, um país, entre aspas, de segurança, de prevenção. Se a prevenção falha, o que pode acontecer, havia um recurso da porta de escape (para sair dali). Passaram (dali)? Não passaram”, completou.

