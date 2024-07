Bahia negocia a contratação de Luciano Rodríguez, do Liverpool-URU

O Bahia negocia a contratação do atacante Luciano Rodríguez, do Liverpool, do Uruguai. Assim, o jogador, de 20 anos, que soma passagens pelas seleções de base e principal do seu país e já foi especulado em outras equipes do futebol brasileiro e internacional.

O Tricolor de Aço, aliás, tem a intenção de contar com o jogador em definitivo. Entretanto, o clube disputa a chegada de Luciano com o River Plate, da Argentina, e com o Feyenoord, da Holanda. A informação foi publicada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano em uma rede social.

O irmão de Luciano, o também atacante Emiliano Rodríguez, defende atualmente o Atlético-GO. Desse modo, o Bahia corre para repor imediatamente a saída do colombiano Oscar Estupiñán, que foi negociado com no Hull City, da Inglaterra.

Números de Luciano Rodríguez em seu clube no Uruguai e também pela seleção de base

Luciano foi revelado pelo Regresso, também do Uruguai. Depois, foi para o Liverpool e soma 17 gols em 57 partidas pelo clube. Nas seleções de base, a promessa uruguaia fez 11 gols em 18 jogos disputados.

O Bahia é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, em 16 jogos. Assim, volta a campo neste sábado (13) para enfrentar o Cuiabá, na Fonte Nova. Jogo marcado para 16h (de Brasília).

