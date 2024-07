Em jogo com golaços na Série B, Ponte Preta vence e frustra o Mirassol

Jogadores da Macaca comemoram um dos gols no Moisés Lucarelli - (crédito: Foto: Marcos Ribolli/ PontePress)

Em jogo marcado por golaços na noite desta sexta-feira (12), pela 15ª rodada da Série B, a Ponte Preta derrotou por 4 a 2 o Mirassol e manteve 100% de aproveitamento no Estádio Moisés Lucarelli sob o comando de Nelsinho Baptista.

Emerson e Jeh, pelo time de Campinas, anotaram os golaços da Macaca, e Ramon e Matheus Régis também balançaram as redes para os anfitriões. Gabriel, de pênalti, e com Luiz Otávio, após cobrança de escanteio, marcaram para os visitantes.

Com o triunfo, a Macaca chega a quatro jogos de invencibilidade, agora com 20 pontos. Pulou, portanto, para a 11ª colocação da Segundona. Em contrapartida, o Leão, estaciona nos 22 pontos e desperdiça a oportunidade de entrar no G4 – o time continua em sexto na tabela.

Na 16ª rodada, O Mirassol volta a campo na próxima sexta-feira (19), quando visita o Coritiba às 21h30, no Couto Pereira. No dia seguinte, a Ponte Preta terá pela frente o Paysandu, às 18h (de Brasília) na Curuzu, em Belém.

