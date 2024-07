Sistema de som toca música de Iza em jogo entre Ponte Preta e Mirassol, time de Yuri Lima

Ponte Preta e Mirassol se enfrentaram na noite desta sexta-feira, em Campinas, pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. Entretanto, no intervalo da partida, um fato chamou atenção. O sistema de som do estádio Moisés Lucarelli colocou para tocar a música ‘Pesadão’, de Iza, agora ex-mulher de Yuri Lima, jogador do Mirassol.

Apesar da ‘indireta’ para Yuri Lima, o jogador sequer esteja no estádio. O volante não foi relacionado pelo Mirassol para a partida, que terminou com a vitória da Ponte Preta por 4 a 2.

Na última quarta-feira, Iza publicou um vídeo em suas redes sociais onde revelou que não está mais junto com Yuri Lima. Segundo o jornalista Léo Dias, o motivo do término foi uma traição por parte do volante.

Esperando um filho do volante, a cantora também pediu para que as pessoas respeitassem o seu atual momento. O fato curioso é que o volante estava em campo pelo time B do Mirassol e chegou a marcar um gol na partida.

Na quinta-feira, Yuri Lima, aliás, respondeu às mensagens do jornalista Léo Dias e, após a repercussão da história, e assumiu “toda a culpa” pelo fim do relacionamento. Yuri Lima afirmou ao jornalista que estava “sem chão.

