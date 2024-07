Vasco tenta contratação de Pepe, mas zagueiro não deseja atuar no Brasil

O presidente Pedrinho afirmou na última quinta-feira (12) que negociou a chegada de um jogador, mas a violência no Rio de Janeiro foi um empecilho para ele não vir para o Vasco da Gama. Tratava-se do zagueiro Luso-Brasileiro Pepe, que defendeu o Porto na última temporada e jogou a Eurocopa por Portugal.

No entanto, o clube de São Januário entrou em contato com o defensor há quase um mês, informa o ge. Pepe, que teve passagens de destaque pelo Real Madrid e pela seleção de Portugal, conquistando a Eurocopa de 2016, está sem clube e aos 41 anos descarta aposentadoria.

Veja mais: Como Philippe Coutinho pode atuar no Vasco? veja opções

Inicialmente, Pepe e seu estafe sinalizaram positivamente para a negociação, mas o zagueiro retrocedeu e afirmou não ter desejo de atuar no futebol brasileiro agora. O que pesou foi o lado familiar, já que o Luso-Brasileiro é casado com Ana Sofia Moreira, com quem tem duas filhas.

Vasco trata a defesa como prioridade nesta janela de contratações

O Vasco busca um zagueiro para o elenco e vê isso como prioridade. Atualmente, as opções são: Maicon, Léo, João Victor (em recuperação de lesão), Rojas e os jovens da base Lyncon e Luiz Gustavo. Entretanto, o Vasco já contratou, além de Philippe Coutinho, os atacantes Alex Teixeira e Emerson Rodríguez, e o meia Souza.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.