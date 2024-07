Cebolinha se recupera de lesão e é opção para Tite no Flamengo

O Flamengo terá mais um reforço para enfrentar o Criciúma no próximo dia 20, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha: Everton Cebolinha. O atacante ficou fora dos últimos seis jogos por causa de uma lesão no quadril, mas voltou a treinar e está recuperado.

Everton Cebolinha treinou com o grupo no Ninho do Urubu e se mostrou recuperado. Ele participou da atividade ao lado dos jogadores que jogaram 45 minutos ou menos na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza na noite de quinta.

Na última semana, o Flamengo empatou com o Cuiabá e perdeu do Fortaleza marcando só dois gols e sofrendo três. O Rubro-Negro agora terá sete dias livres para trabalhar, já que a partida contra o Inter foi adiada por causa do jogo do Colorado na Sul-Americana.

Além de Cebolinha, o técnico Tite também conta com a volta dos jogadores uruguaios que estavam na Copa América. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta estão na fase final da Copa América e voltam ao Rio de Janeiro nos próximos dias.

