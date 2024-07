Corinthians registra o técnico Ramón Díaz e goleiro Hugo Souza no BID da CBF

Nesta sexta-feira (12), o Corinthians recebeu duas boas notícias. O técnico Ramón Díaz e o goleiro Hugo Souza estão regularizados no BID da CBF. Sendo assim, ambos estão livres para ajudar o Timão na luta contra o rebaixamento.

Em relação ao treinador, ele quebrou o seu contrato junto ao Vasco, time que dirigiu antes de chegar ao futebol paulista. Vale citar, que ele chegou a ser cotado para voltar ao clube do Rio de Janeiro logo depois da saída de Alvaro Pacheco. Sem sucesso, ele aceitou o desafio de assumir o Timão.

Com a sua liberação na CBF, ele poderá comandar o Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O desafio será o Criciúma, na Neo Química Arena.

Enquanto isso, o goleiro Hugo Souza, foi liberado. Sendo assim, ele pode defender o Corinthians. Por conta do registro, ele também está apto a entrar em campo na rodada do meio de semana do torneio nacional. No Timão, o arqueiro ele vai disputar posição com Matheus Donelli. Atualmente, o garoto é titular, porém não passou a confiança necessária para evitar novos concorrentes.

O Corinthians está na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. Em 16 jogos disputados, o time venceu apenas duas vezes.

