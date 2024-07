Nova Iguaçu vence Serra e segue líder do Grupo 6 da Série D do Brasileiro

Jogadores do Nova Iguaçu comemoram o primeiro gol no triunfo sobre o Serra, fora de casa - (crédito: Foto: Reprodução / TVE ES)

Com a classificação já garantida para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Nova Iguaçu ficou ainda mais perto de assegurar do primeiro lugar do Grupo 6. Afinal, venceu por 2 a 1 o Serra (ES) na noite desta sexta-feira (12), em jogo que marcou a abertura da penúltima rodada da primeira fase.

O resultado positivo no estádio Robertão, na Grande Vitória, leva a Laranja da Baixada a 28 pontos. O time do Rio de Janeiro, aliás, pode confirmar a liderança da chave ao final da rodada neste sábado, caso o Itabuna não derrote o Ipatinga.

Por outro lado, o Serra desperdiça a oportunidade de ser aproximar na tabela, já que estaciona nos 18 pontos. Desse modo, o time capixaba precisará secar o Real Noroeste, que visita a Portuguesa, para continuar no G4.

Mesmo com seis desfalques, o Nova Iguaçu se comportou bem fora de casa e abriu o placar logo aos 13 minutos da primeira etapa, com o atacante Marllon. Na volta do intervalo, os visitantes mantiveram o bom aproveitamento. Aos nove minutos, Kayke David ampliou a vantagem. O Serra descontou aos 31, com o meia Thiago Ramos. Apesar da tentativa de abafa nos minutos finais, os donos da casa não conseguiram impedir a derrota.

Última rodada da Série D

Pela 14ª e última rodada do Grupo 6, o Nova Iguaçu volta a campo no próximo sábado (20), quando recebe o Democrata, de Sete Lagoas, no Estádio Jânio Moraes. Já o o Serra encara o Audax Rio, em Moça Bonita. O regulamento prevê que todos os jogos devem ocorrer ao mesmo tempo, às 15h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.