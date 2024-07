Atleta não paga Neymar e perde prêmio de leilão do astro brasileiro

Leilão do Instituto Neymar aconteceu no mês de junho - (crédito: Foto: Divulgação)

A jogadora de vôlei, Key Alves, com passagem pelo Big Brother Brasil, desistiu do prêmio que arrecadou no leilão do Instituto Neymar, realizado há cerca de um mês. O evento arrecadou mais de R$ 21 milhões. A jornalista Fábia Oliveira foi a primeira a informar.

Key desistiu do prêmio ao não concluir o pagamento do valor. Na ocasião, ela tinha adquirido uma viagem de luxo para a Europa, com idas a Londres, Capri e Mallorca. O lance inicial, aliás, era de R$ 40 mil.

O portal Metrópoles informou, ainda, que a empresa Superbid, responsável pelo leilão, cobrou o valor de Key. Inicialmente, ela efetuou o pagamento de 10% do valor. Contudo, na segunda cobrança, informou que não queria mais o prêmio. Tal postura, aliás, não é permitida.

Ela explicou que a desistência está ligada à sua agenda e que a data marcada não seria possível realizar o deslocamento. Desse modo, desistiu do prêmio. A empresa, entretanto, tentou contornar a situação ao oferecer para outro período. Mas Key não aceitou. A influenciadora, aliás, buscou ajuda de um advogado para resolver a questão.

Key estava no leilão a convite de Neymar. Assim, a tendência é a de que a responsável pela atividade apenas cancele o lote. Assim, evitaria futuros desentendimentos e problemas jurídicos entre o jogador do Al-Hilal e a ex-BBB.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.