Paysandu derrota Ceará e se aproxima do G4 da Série B

O Paysandu contou com o apoio de sua torcida para vencer por 2 a 1 o Ceará na noite desta sexta-feira (12), em Belém, pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. Nicolas abriu o placar logo no começo do jogo, mas os visitantes deixaram tudo igual com Rafael Ramos ainda na primeira etapa. Val Soares, já no segundo tempo, definiu o triunfo a favor dos donos da casa.

Com o resultado, o Papão pula para o 12º lugar, agora com 20 pontos. Assim, fica a apenas três pontos do Sport, que fecha o G4. O Vozão, por outro lado, estaciona nos 19 pontos e cai para a 13ª colocação.

Além disso, a equipe paraense alcança seis jogos de invencibilidade. Em sete partidas na condição de mandante na Série B, somam dois triunfos e cinco empates.

Na próxima rodada, o Ceará visita o Avaí, sexta-feira (19), às 19h, na Ressacada. No dia seguinte, o Paysandu recebe a Ponte Preta às 18h, no Curuzu. Ambos os jogos são válidos pela 16ª rodada da Segunda Divisão.

Jogos da 15ª rodada da Série B

Sexta (12/7)

Ponte Preta 4×2 Mirassol

Botafogo-SP 0x1 Amazonas

Paysandu 2×1 Ceará

Sábado (13)

Novorizontino x Guarani- 15h30

Sport × Chapecoense – 17h

CRB × Coritiba – 18h

Domingo (14)

Vila Nova-GO × Avaí – 16h

Chapecoense x Brusque – 18h30

Segunda (15)

Santos x Ituano – 20h

Quarta (17)

Operário-PR × Goiás

