Botafogo ganha tempo para recuperar elenco e preparar reforços antes de decisão

Artur Jorge ganhou um tempo livre para trabalhar no Botafogo. Após triunfo em cima do Vitória por 1 a 0 no Barradão, os jogadores alvinegros agora só entram em campo na próxima quarta-feira (17/04), diante do Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

LEIA MAIS: CPI das Apostas Esportivas tem mais de 300 jogos suspeitos

Preparação do Botafogo

Artur Jorge, dessa forma, tem um pequeno período sem jogos para corrigir erros e investir na recuperação do elenco. Afinal, os jogadores alvinegros vêm de uma sequência desgastante de partidas na temporada.

O Glorioso pode ter desfalques importantes diante do Palmeiras. Eduardo e Luiz Henrique se lesionaram no Barradão e se tornaram preocupações no clube. A expectativa é que ambos se recuperem nos próximos dias e fiquem disponíveis para atuar no jogo.

Retornos no Glorioso

No entanto, Artur Jorge conta com retornos importantes. Afinal, Bastos e Tiquinho Soares voltam de suspensão e devem ser titulares. Cuiabano, poupado diante do Vitória, também deve ser relacionado para partida.

Além disso, Artur Jorge também espera contar com os reforços de Allan e Igor Jesus diante do Palmeiras. O clube vem trabalhando nos últimos dias para registrar as novas contratações no BID, da CBF. Portanto, caso estejam regularizados, os dois podem estrear na próxima semana.

O jogo entre Botafogo e Palmeiras promete fortes emoções no Brasileirão. Afinal, os times competem pela primeira colocação, estão empatados em número de pontos e são fortes candidatos ao título do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.