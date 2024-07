Eurocopa 2024: Morata vai alcançar marca histórica na Espanha

Morata comemora gol marcado na vitória sobre a Croácia - Foto: Tobias Schwarz/AFP via Getty Images - (crédito: Tobias Schwarz/AFP via Getty Images)

A final da Eurocopa 2024 promete muitas emoções neste domingo (14), em um dia marcante para o atacante Álvaro Morata. Isto porque o capitão espanhol vai atingir uma marca histórica na partida contra a Inglaterra, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Ao entrar em campo, o camisa 9 se tornará o jogador com mais partidas com a seleção espanhola na Euro, com 17 no total.

Além disso, aos 31 anos, Morata pode ajudar na conquista do quarto título europeu da Espanha, que deixaria o país no posto de maior vencedor da competição. Quarto maior artilheiro da seleção espanhola, o atacante soma 36 gols em 79 jogos pela seleção.

Em edições de Eurocopa, Morata marcou sete gols, sendo apenas um na atual edição, quando balançou a rede na vitória sobre a Croácia, na primeira rodada da fase de grupos.

Embora tenha convivido com algumas críticas por parte da torcida e da imprensa espanhola, Morata conta com o apoio do técnico Luis de la Fuente, que saiu em defesa do capitão durante entrevista à agência espanhola ‘EFE’.

“Reforça a teoria de que na Espanha, infelizmente, temos dificuldade em reconhecer o que temos de bom. Morata é um exemplo claro. Tem os números de um ‘super-craque’ mundial. Quarto maior artilheiro da história da Espanha, terceiro em edições de Euro, ganhou títulos a todos os níveis em clubes de topo. Este jogador seria uma lenda noutro país…”, disse o treinador.

“Tem o apoio de todos os seus colegas. Eles compreendem e sentiram-se mal com a atitude de um certo setor da imprensa em relação a ele. Tem o apoio de toda a comissão técnica. Todos nós somos Morata”, destacou Luis de la Fuente.

Apesar das críticas, Morata vem da sua temporada mais artilheira

Apesar das críticas recebidas nos últimos meses, Morata teve em 2023/24 sua temporada mais artilheira na carreira de clubes. Isto porque o jogador marcou 21 gols em 48 partidas pelo Atlético de Madrid. Por fim, o atacante mais criticado da Espanha agora busca seu segundo título pela seleção, após ter conquistado a Liga das Nações no ano passado.

