Claudinho deve fazer a sua última partida pelo Zenit neste sábado

O Zenit aceitou a oferta do Flamengo por Claudinho, e o meia de 27 anos deve ser anunciado pelo clube carioca nos próximos dias. A tendência é que isso aconteça no início da próxima semana, já que o brasileiro disputará a Supercopa da Rússia neste sábado (13), às 14h30 (de Brasília), em Volgogrado, contra o Krasnodar.

Claudinho, que está no Zenit desde agosto de 2021, vai em busca de sua sétima taça pelo clube russo. Ele fez parte das conquistas de três títulos do Campeonato Russo, dois da Supercopa da Rússia e um da Taça da Rússia. No total, ele já disputou 102 jogos pela equipe da cidade de São Petersburgo, com 20 gols e 23 assistências.

Antes de chegar ao Zenit, Claudinho jogou por Santos, Corinthians, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Oeste.

LEIA: Tite mantém conversas com Claudinho

Proposta do Flamengo por Claudinho

Para convencer os russos, o Flamengo formalizou uma proposta de 18 milhões de euros (R$ 106,9 milhões) pelo meio-campista. O contrato de Claudinho com o Flamengo será por cinco anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.