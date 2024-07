Juventude x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Internacional e Juventude vão decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado (13/7), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. A partida será válida pela volta da terceira fase. Como o perdeu por 2 a 1 na ida, O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para carimbar a classificação no tempo normal. Por um gol, pênaltis. O Juventude joga pelo empate.

Para acompanhar esta partida, a Voz do Esporte preparou uma cobertura especial, que começa às 14h30 com um pré-jogo de primeira. Assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.