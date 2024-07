Ídolo do Flamengo passará por cirurgia após queda em casa

Evaristo de Macedo passará por cirurgia neste domingo (14) após sofrer uma queda dentro de casa. Ídolo do Flamengo, o ex-jogador de 91 anos fraturou o fêmur e o quadril em um acidente na noite da última sexta-feira e está internado desde então. Neste sábado, porém, o ex-técnico fez questão de tranquilizar os fãs nas redes sociais.

O acidente, considerado um ”tombo bobo”, tornou-se público após postagem do próprio Evaristo nas redes sociais. Cabe pontuar que a cirurgia ainda era uma possibilidade no momento da publicação do ex-jogador. No entanto, segundo o GE, Macedo será submetido a um processo cirúrgico neste domingo, no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca.

“Ontem à noite, tombo bobo em casa e a fratura no fêmur com o quadril. Dor insuportável! Aguardando parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em cirurgia. Muito cuidado com seus idosos em casa. Mas chinelos e tapetes são um perigo para nós. Abraços”, escreveu Macedo.

Carreira de Evaristo de Macedo

A trajetória de Evaristo de Macedo, carioca revelado pelo Madureira, teve muito impacto no Estado. Não à toa, em abril deste ano, o ex-jogador recebeu homenagens na SUDERJ pelos serviços prestados ao futebol do Rio de Janeiro. E é de lá o clube que toca seu coração: Flamengo.

Evaristo chegou ao Flamengo com 19 anos, após sondagens de Vasco e Fluminense à época. Rubro-Negro de coração, o atacante não teve dúvida ao escolher o vermelho e preto para fazer história. E fez. Assumiu o protagonismo do primeiro tricampeonato carioca do clube (1953, 54 e 55) e ainda voltou à Gávea para se aposentar. Foram 103 gols em 182 jogos com o Manto.

Flamengo e Evaristo, no entanto, nunca se desvincularam. Prova disso é que recebeu oportunidade no clube mesmo quando investiu na carreira de técnico. Macedo assumiu o comando do Rubro-Negro três vezes: 1993, 1998/99 e 2002/03.

A história de amor com o Bahia não é muito diferente. Campeão brasileiro como técnico do clube em 1988, Evaristo Macedo dá nome ao Centro de Treinamento da equipe baiana. Além do título nacional, o ex-treinador conquistou seis estaduais e um Campeonato do Nordeste.

Flamengo envia mensagem

O Flamengo se manifestou logo após a publicação de Evaristo de Macedo. O clube se uniu aos mais de mil comentários no post e desejou melhoras ao ídolo.

“Desejamos uma pronta recuperação, ídolo”, escreveu o clube.

Desejamos uma pronta recuperação, ídolo! ???? — Flamengo (@Flamengo) July 13, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.