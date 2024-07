Dunga capota com o carro em estrada no Paraná. Veja imagens

O tetracampeão Dunga sofreu, neste sábado, 13/7, um acidente ao capotar com o seu carro na cidade de Campina Grande do Sul, na região de Curitiba, no Paraná. O ex-jogador tetracampeão do mundo em 1994 e ex-treinador da Seleção em duas oportunidades estava ao lado de sua mulher, Evanir, quando, por volta das 12h30 (de Brasília), aparentemente perdeu a direção da sua SUV. O carro ficou totalmente destruído neste acidente que ocorreu no KM 39 da BR 116.

As primeiras informações indicam que Dunga e sua mulher sofreram escoriações leves e que o teste do bafômetro não indicou uso de alcool pelo ex-atleta.

