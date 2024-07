Vídeo: Neymar é vaiado por torcida do Vasco em São Januário

A torcida do Vasco deu o papo: na Barreira, Neymar é persona non grata. O recado dos torcedores pôde ser ouvido pela altura das vaias quando o jogador do Al-Hilal apareceu no telão de São Januário. Na ocasião, o astro fazia parte de uma sequência de vídeos com depoimentos dedicados a Philippe Coutinho – apresentado no Cruzmaltino neste sábado (13).

O primeiro vídeo da homenagem ao reforço do Vasco era justamente o de Neymar. No momento em que o astro aparece no telão, as arquibancadas de São Januário são dominadas por vaias de todos setores. Tanto que, na sequência, os cruzmaltinos ainda puxaram o canto: “Coutinho é melhor que o Neymar”.

Reação da torcida do Vasco ao Neymar aparecendo na apresentação do Coutinho: pic.twitter.com/PDREQpyVYu — Canal Eu Sou Vascaino (@eusouvascainoyt) July 13, 2024

Por que Neymar acabou vaiado?

Neymar alimentou o desprazer vascaíno após série de declarações amorosas ao arquirrival Flamengo. No mês passado, por exemplo, o astro esteve presente no Maracanã para acompanhar a vitória sobre o Grêmio e reforçou seu desejo de um dia atuar pelo clube. Além disso, declarou que o Rubro-Negro é seu segundo time do coração.

“Sempre falei isso (sobre jogar no Flamengo). O Flamengo é o meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui”, disse Neymar.

A razão, no entanto, não se restringe só a isso. O momento extracampo de Neymar tem sido complicado e, não à toa, o astro tem protagonizado uma série de polêmicas. Outro fator envolve diretamente o retrospecto na Seleção Brasileira, em um momento conturbado da história da Canarinho.

Apresentação de Coutinho

A Barreira realmente virou o baile para apresentação de Philippe Coutinho em São Januário, na tarde deste sábado (20). Mais de 20 mil cruzmaltinos compareceram em São Januário para celebrar o retorno da joia da casa após quase 15 anos.

