Espanha x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Espanha e Inglaterra fazem a final da Eurocopa neste domingo (14/7), às 16h (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Olímpico de Berlim (ALE). Os espanhóis buscam se isolar como os maiores campeões. Esta seria a quarta taça (1964, 2008 e 2012). Já a Inglaterra ainda deseja a primeira taça.

A lista de campeões conta ainda com Alemanha e Itália (três cada um), França (dois), Rússia, República Tcheca (antiga Tchecoslováquia), Portugal, Holanda, Dinamarca e Grécia (uma cada).

Onde assistir

Globo, Sportv e CazéTV transmitem a partida a partir das 16h (de Brasília).

Como chega a Espanha

A Espanha chega com o favoritismo. Primeiro, por ser a única seleção com 100% de aproveitamento: vitórias sobre Croácia (3 a 0), Itália (1 a 0) e Albânia (1 a 0). No mata-mata: 4 a 1 na Geórgia, 2 a 1 na Alemanha e 2 a 1 na França. Assim, os espanhóis derrotaram três gigantes do continente. Além disso, a Espanha chega com a confiança elevada por ser a atual campeã da Liga das Nações, o outro torneio continetal entre seleções europeias.

Na coletiva deste sábado, o técnico Luis de La Fuente disse não vê a Espanha como favorita:

“O que fazemos é seguir tranquilo e cientes de que não há favoritismo nesta final. Além disso, se não estivermos em alto nível não teremos a chance de ganhar um rival que merece o máximo de respeito”.

De la Fuente manterá a base que vem mostrando o mlehor futebol da competição, com a volta de Carvajal, que cumpriu suspensão na vitória sobre a França. Assim, assume a vaga na lateral, formando a faixa direita com o garoto-sensação Lamine Yamal, que neste sábado completou 17 anos.

Como chega a Inglaterra

O selecionado inglês, vice em 2021, fez uma campanha mais aos “trancos e barrancos”. Mas prometem fazer um duelo de igual para igual com os espanhóis. Na fase de grupos, o English Team sofreu para vencer a Sérvia por 1 a 0 e depois empatou em 1 a 1 com a Dinamarca e sem gols com a República Tcheca. Nas oitavas de final, 2 a 1 na Eslováquia, vitória sobre a Suíça nos pênaltis após 1 a 1 no tempo normal e 2 a 1 na Holanda.

Na escalação, a grande dúvida do treinador Gareth Southgate é na lateral esquerda. Trippier, que é lateral-direito, vem jogando improvisadamente, mas Luke Shaw se recuperou, entrou durante o jogo contra a Holanda e como é o titular, pode começar desde o início. Sobre o fato de o time ter dificuldade de chegar ao gol na comopetição, Southgate analisou assim:

“Tivemos de ir mudando nossa forma de jogar e isso nos complicou. Mas, diante da Holanda na semifinal, encaixamos. Hoje parecemos perigosos e parecemos que podemos voltar a marcar mais gols”, disse.

A Inglaterra nunca jogou uma final de comopeição de ponta fora do país. Além disso, não vence nada relevante desde a Copa de 1966. Seria esse 0 momento do fim de um jejum?

“Sabemos que é preciso estar sempre nas fases finais dos torneios para aprender como vencer esses jogos. Enfim, sabemos que temos que vencer e conquistar este troféu para sentir o respeito do resto do mundo do futebol”.

ESPANHA X INGLATERRA

Final da Eurocopa

Data e horário: 14/7/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Olímpico de Berlim, Berlim (ALE)

ESPANHA: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Nacho Fernández e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Morata. Técnico: Luis de La Fuente

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi e Trippier (Shaw); Mainoo e Declan Rice; Saka, Foden e Bellingham; Kane. Técnico: Gareth Southgate

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Szymon Marciniak (POL)

