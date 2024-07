Botafogo tem interesse em Joaquim, do Santos

O Botafogo está interessado na contratação de Joaquim, do Santos. No entanto, os dirigentes alvinegros aguardam receber mais informações do zagueiro antes de avançar na negociação. Afinal, o defensor acaba de sofrer uma lesão no joelho esquerdo. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Botafogo ganha tempo para recuperar elenco e preparar reforços antes de clássico

Situação de Joaquim

O zagueiro está lesionado desde o dia 4 de julho. O prazo de recuperação é de duas semanas. O Santos espera receber pelo menos US$ 10 milhões (R$ 54,5 milhões na cotação atual) pelo defensor. O Glorioso, por se tratar de valores altos, trabalha com cautela e paciência na negociação.

Interesse do Botafogo

O Glorioso demonstrou interesse em Joaquim no começo de 2024. Portanto, os clubes iniciaram conversas nos últimos meses. As partes estavam próximas de um acerto. No entanto, depois da lesão do zagueiro, os dirigentes alvinegros recuaram nas conversas e procuraram saber mais informações da contusão.

Além do Botafogo, Joaquim atraiu interesse do Tigres, do México. Assim, os mexicanos formalizaram uma proposta pelo zagueiro. O Santos, por outro lado, não gostou dos valores oferecidos. O zagueiro também teve sondagens da Grécia, Rússia e Portugal nos últimos meses.

Joaquim está no Santos desde fevereiro de 2023. O zagueiro de 27 anos se consolida pela força física e velocidade. O jogador está na mira do Botafogo e pode ser um reforço de peso no sistema defensivo de Artur Jorge.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.