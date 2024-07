Novo 9 do Palmeiras, Felipe Anderson recebe as bençãos de Endrick

Felipe Anderson recebeu as bençãos de Endrick para fazer história com a camisa 9 do Palmeiras. Recém-chegado ao Real Madrid, o atacante de 17 anos usou as redes sociais para mandar uma mensagem carinhosa ao sucessor no Alviverde. O aval para utilizar o número, no entanto, foi concedido primeiramente pela torcida.

“Que Deus te abençoe, ”lek”. Estarei te acompanhando de longe. Seja muito feliz com essa camisa, Felipe Anderson”, escreveu Endrick via stories.

O novo reforço do Palmeiras só descobriu seu número de camisa na última quinta-feira, em meio à apresentação oficial no clube. Integrado ao elenco no início do mês, Felipe Anderson só poderá estrear pelo clube a partir da 17ª rodada do Brasileirão.

Palmeiras abre votação para escolha de número

Mais de 53 mil torcedores participaram da ação do Palmeiras para escolha no número da camisa de Felipe. O clube trabalhava com quatro opções: 9, 19, 93 e 99. Encerrada na noite da última segunda-feira, a votação gerou 25,2 mil downloads do aplicativo oficial do Alviverde.

“Jogadores que jogam na frente gostam dos números baixos. O 9 é um número muito especial, muitos craques utilizaram, primeira vez que vou utilizar. Muito feliz”, declarou Felipe Anderson à TV Palmeiras.

Chegada ao Palmeiras

Felipe Anderson, novo camisa 9 do Palmeiras, teve seu primeiro contato com a torcida na última quinta-feira. Após confirmar o número da camisa, o reforço subiu ao gramado do Allianz Parque e aproveitou a rápida interação com a torcida durante o pré-jogo diante do Atlético-GO.

Assim como os outros reforços, Felipe Anderson cumpre determinação da CBF e só poderá estrear pelo Palmeiras na próxima rodada. Sendo assim, a comissão técnica aproveitou o tempo com o atleta à disposição para colocá-lo na melhor forma física e de adaptação. A expectativa é tê-lo diante do Botafogo, no dia 17 de julho, no estádio Nilton Santos.

