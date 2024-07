Juventude x Inter: jogo é atrasado por conta de neblina

O jogo entre Juventude e Internacional, válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, iniciou com 80 minutos de atraso. A partida no Alfredo Jaconi, que estava prevista para acontecer às 16h, começou somente às 17h20 (de Brasília).

Neblina no Alfredo Jaconi

A neblina em Caxias do Sul tomou conta do estádio minutos antes do jogo começar. Assim, os jogadores de Juventude e Inter foram em direção ao vestiário e só retornaram ao gramado por volta de 17h. Após uma nova checagem das condições climáticas, as autoridades responsáveis optaram pelo início do jogo.

A neblina não é uma novidade em Caxias do Sul. Afinal, muitos voos têm sido cancelados nas últimas semanas por conta das condições climáticas da região. O Rio Grande do Sul, aos poucos, vem se recuperando das enchentes drásticas ocorridas em maio.

Juventude x Inter

O Juventude mostrou muita personalidade no jogo de ida e conquistou uma vitória diante do Inter por 2 a 1 no Beira Rio. A Juve, dessa forma, precisa apenas de um empate no Alfredo Jaconi para avançar. O Colorado, por outro lado, tem que vencer por dois gols de diferença para se classificar.

