Cuiabá vence e derruba invencibilidade do Bahia como mandante no Brasileirão

Caiu a invencibilidade do Bahia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova nesta edição de Brasileirão. O Cuiabá soube impor seu jogo diante do Tricolor e venceu os baianos por 2 a 1, na tarde deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

A tônica do primeiro tempo sugeria três pontos na conta do Cuiabá e lucro para o Bahia, que se virou para conseguir segurar a derrota por apenas 1 a 0 até o intervalo. O Auriverde, por exemplo, teve chance de abrir o placar segundos após o apito inicial – e outras duas oportunidades antes dos 10′. Só com Isidro Pitta foram pelo menos quatro gols perdidos em 45 minutos.

Dominante, o Cuiabá teve a primeira grande oportunidade do jogo aos 20 minutos da etapa inicial. Jonathan Cafu recebeu com liberdade do companheiro Derik Lacerda e encheu o pé, mas o goleiro conseguiu desviar de leve antes e tirou para escanteio. O gol auriverde, inclusive, é oriundo dessa jogada.

Fernando Sobral cobrou escanteio na primeira trave, e Pitta, destaque do Cuiabá no primeiro tempo, se antecipou ao marcador. Livre na pequena área, o atacante só precisou cabecear forte para abrir o placar aos 21 minutos de jogo.

Extremamente organizado taticamente, o Cuiabá poderia ter ido para o intervalo com a vitória liquidada. Criou as melhores oportunidades, cedeu poucos espaços ao Bahia e conseguiu aproveitar transições em velocidade. O Bahia, por sua vez, detém mais posse de bola, mas esbarrou nas dificuldades na construção.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com tudo! De cabeça, Jean Lucas renovou as esperanças do torcedor tricolor aos três minutos, após aproveitar o cruzamento na medida de Everton Ribeiro. A alegria tricolor, porém, durou apenas dois minutos.

Aos cinco minutos, Isidro Pitta recebeu um lindo passe de Denílson e bateu de primeira para superar o goleiro Marcos Felipe. O paraguaio, que já era apontado como destaque no primeiro tempo, marcou o segundo gol dele na partida.

Em contrapartida ao crescimento do Bahia na partida, por volta dos 25 minutos, o técnico Petit lançou Deyverson a campo. O atacante não atuava pelo clube há quase três meses, desde 17 de abril, e pediu recentemente para ser reintegrado ao elenco.

A equipe de Ceni conseguiu trocar passes e manter posse na reta final, mas seguiu com problemas na busca por espaços para progredir em campo. O Cuiabá, por sua vez, se fechava e tentava apenas cadenciar a partida. No entanto, a estratégia quase deu errado quando Gilberto marcou o gol do empate tricolor, nos acréscimos da partida. A arbitragem assinalou impedimento após análise do VAR no lance.

BAHIA X CUIABÁ

Brasileirão-2024 – 17ª rodada

Data: 13/7/2024

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Bahia (BA)

Público presente: 48.602 pessoas

BAHIA: Marcos Felipe, Cicinho (Gilberto), Gabriel Xavier, Kanu, Iago Borduchi, Jean Lucas (Rafael Ratão), Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauly, Ademir (Biel) e Thaciano (Carlos de Pena). Técnico: Rogério Ceni.

CUIABÁ: Walter, Marllon, Jonathan Cafú (Eliel), Pitta, Raylan, Derik Lacerda (André Luís), Ramon, Denílson (Filipe Augusto), Lucas Mineiro, Alan Empereur e Fernando Sobral (Bruno Alves). Técnico: Petit.

Gols: Pitta 21’/1ºT (0-1);

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Gabriel Xavier e Carlos de Pena (BA); Denilson e Alan Empereur (CUI)

