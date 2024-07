Cruzeiro derrota o Bragantino na estreia do goleiro Cássio

No Independência, o Cruzeiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram através de Gabriel Veron e Matheus Pereira Thiago Borbas descontou para o time paulista. Com o triunfo, o Cruzeiro vai aos 29 pontos e chega aos 29 pontos. Enquanto isso, o Massa Bruta é o nono, com 22 pontos. Além da vitória, o outro destaque da Raposa vai para o goleiro Cássio, que realizou o seu primeiro jogo pelo novo clube e foi muito bem.

Calendário

Na próxima jornada do Brasileirão, o Cruzeiro visita o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Bragantino vai encarar o Athletico, em casa.

Primeiro tempo e gol relâmpago do Cruzeiro

Os dois times ainda se estudavam quando o Cruzeiro abriu o marcador. Em lance de bate rebate dentro da área, Gabriel Veron completou para dentro da rede. O gol deu ânimo a Raposa, que aumentou o volume dentro de campo e chegou a ampliar com William. Porém, o lateral-direito estava impedido e o gol acabou anulado.

Por outro lado, o Red Bull Bragantino parecia em outra rotação. O time de Pedro Caixinha não conseguia envolver o adversário e não deu trabalho ao goleiro Cássio, que fazia a estreia pela equipe mineira.

Segundo Tempo e Matheus Pereira decide

O Cruzeiro tentou abafar nos minutos inicias da etapa final e Gabriel Veron era a principal arma. Porém, o atacante não definia da melhor forma. Em uma delas, a bola parou em boa defesa de Cleiton. O Braga tentou ganhar terreno e Thiago Borbas teve a grande chance. Cássio saiu rápido do gol e conseguiu evitar o empate com um carrinho.

Quando o Red Bull Bragantino entregou os pontos, o Cruzeiro matou o duelo. Em rápida descida, Matheus Pereira recebeu na grande área, deixou dois marcados e bateu no contrapé de Cleiton. Nos acréscimos, o Massa Bruta achou o seu gol na bola parada com Thiago Borbas, mas sem tempo para incomodar o rival.

CRUZEIRO 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

17ª rodada do Brasileirão-2024

Data: 13/7/2024 (sábado)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Público: ( pagantes)

Renda: R$

CRUZEIRO: Cassio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno (Villalba, aos 44/2ºT); Lucas Romero (Ramiro, aos 42/2ºT), Lucas Silva (Matheus Henrique, aos 22/2ºT) e Matheus Pereira; Barreal (Vitinho, aos 22/2ºT), Gabriel Veron (Lautaro Díaz, aos 22/2ºT) e Artur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires(Matheus Fernandes, aos 15/2ºT), Lucas Evangelista e Lincoln (Thiago Borbas, aos 15/2ºT); Helinho (Gustavo Neves, aos 34/2ºT), Eduardo Sasha (Vinicinho, aos 24/2ºT) e Henry Mosquera (Vitinho, aos 15/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

Gols: Gabriel Verón 7’/1°T (1-0); Matheus Pereira 38’/2ºT (2-0); Thiago Borbas 48’/2ºT (2-1)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Alvares Rocha de Matos (BA) Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Barreal, Vitinho (CRU) Nahan Mendes, Eric Ramires (RBB)

Cartão vermelho: –

