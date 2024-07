Endrick brinca sobre Real Madrid com Mbappé e imersão cultural na Espanha

Endrick completará 18 anos no próximo 21 de julho e será apresentado no Real Madrid cinco dias depois. Após duas visitas à Espanha, o atacante se vê em meio a uma imersão cultural para agilizar sua adaptação à nova casa. Ele também destacou alguns nomes aos quais já começa a se aproximar no elenco galático.

“Quanto estive em Madri, visitei o Estádio Santiago Bernabéu, pude conhecer o Carlo Ancelotti (técnico) e ver meus futuros companheiros. Conversei com Camavinga, Tchouaméni. São legais, jovens… em breve estarei treinando com eles e isso é maravilhoso. Não vejo a hora de morar em Madri, para conhecer uma nova cultura, estou ansioso para comer Jamón (presunto ibérico)”, disse ele, em entrevista ao jornal L’Equipe, da França.

O jovem brasileiro reiterou sua admiração por Mbappé, ex-Paris Saint-Germain e que também chega para fortalecer ainda mais o Real Madrid. Ele reforçou a ansiedade para iniciar sua trajetória no futebol europeu e fazer dupla com o ídolo francês.

“Com a chegada dele, o Real Madrid parece uma equipe de videogame. Nunca saiu do meu time no Fifa. Quem não ficaria feliz em tê-lo em seu time? Gosto da sua velocidade, da sua técnica, da sua finalização com o pé direito quando finge abrir o pé, mas fecha no último momento”, afirmou o ex-Palmeiras.

por fim, Endrick também destacou que espera criar um ótimo entrosamento com os outros craques do time espanhol.

“Em campo, quando se tem a velocidade de Mbappé, o drible de Vini Jr, o talento de Rodrygo, à criatividade de Bellingham, a técnica de Modric… é a mistura perfeita. Espero fazer historia neste clube”, concluiu.

