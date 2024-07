Estreia de Cássio pelo Cruzeiro repercute nas redes sociais

A Era Cássio começou definitivamente no Cruzeiro. O primeiro degrau do goleiro terminou com vitória sobre o Red Bull Bragantino e muitos elogios de torcedores nas redes sociais. Enquanto cruzeirenses saboreavam o gosto da história começando a ser escrita, corintianos foram abraçados pela melancolia.

Apesar do gol sofrido nos acréscimos, o desempenho do novo camisa 1 terminou com saldo positivo para os cruzeirenses. Em suma, torcedores avaliaram a estreia de Cássio como segura e até mesmo importante para vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no Independência.

A vitória garantiu mais três pontos ao Cruzeiro, que agora ocupa a quinta colocação do Brasileiro. Com 29 pontos, a Raposa está a quatro pontos do líder Botafogo – que detém os mesmos 33 pontos do Palmeiras.

Estreia de Cássio repercute

O nome do goleiro esteve entre os assuntos mais comentados do X durante todo jogo do Cruzeiro. Aliás, vídeos com os sósias de Cássio já dominavam as redes sociais antes mesmo do início da partida.

Após o jogo, torcedores se dividiram entre os mais analistas e os emocionados. O cruzeirenses que optaram por uma reação mais fria enalteceram a atuação de Cássio no sistema defensivo mineiro.

Cássio. pic.twitter.com/RA1UBovl3t — ??? (@cec_cabeludo) July 13, 2024

cara, quem imaginaria que cassio seria do cruzeiro. eu tô feliz demais — ????ta (@kpftvqjwww) July 13, 2024

Impressões das estreias: Cássio foi bem, fez uma boa defesa na jogada do gol, pena que não tinha ninguém no rebote. Matheus Henrique é diferente, deu pra reconhecer rapidamente. Lautaro foi +-, me parece uma espécie de Arthur Gomes mas menos burro, o que é ótimo — Ryan ?? (@ryanbreak11) July 13, 2024

é tao estranho ver o cassio com o uniforme amarelo sem ser pelo corinthians… — Boni (@bonisccp_) July 13, 2024

