Yamal completa 17 anos na véspera da decisão e revela pedido de Mbappé

Spain's forward #19 Lamine Yamal celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 semi-final football match between Spain and France at the Munich Football Arena in Munich on July 9, 2024.

Principal destaque da Espanha na Eurocopa, Lamine Yamal completa 17 anos na véspera da decisão diante da Inglaterra. Assim, o adolescente, que vive grande fase na disputa do torneio, celebrou seu aniversário e, em entrevista ao diário Marca, revelou um pedido de Kylian Mbappé após a semifinal contra a França.

“Mbappé me pediu (a camisa após a partida). Um roupeiro, e Chiesa, quando enfrentamos a Itália. Os roupeiros me dizem quem quer. Se Mbappé pede, eu dou [risos]. Não tem problema. Eu não sei quantas tenho. Quando vencemos a França, eu estava pensando na final, você fica tão animado que nem lembra”, disse o jovem.

Além disso, o jogador coleciona recordes neste início de carreira e pode ser o campeão mais jovem da Eurocopa. Com a mesma idade, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar nem sequer haviam estreado como profissional, enquanto Mbappé havia feito quatro partidas pelo Monaco, na França.

Comparações e foto viral com Messi

De forma inevitável, as comparações com Lionel Messi começam a aumentar. Por este motivo, a família de Lamine Yamal não revelou antes que ele era o bebê ao lado do craque argentino em ensaio realizado em 2007. A foto viralizou nas redes sociais durante a campanha da Espanha no torneio continental, após publicação do pai do atleta, Mounir Nasraoui.

El calendario solidario de la @FundacioFCB 2008 en colaboración con @sport protagonizado por Leo Messi, Lamine Yamal y otros jugadores del primer equipo. ???? Una acción social para recaudar fondos para UNICEF y para los programas de protección de la infancia de la Fundación Barça… pic.twitter.com/PHqBhEYGaT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 10, 2024

“Tento ser Lamine. Tento fazer com que as pessoas me reconheçam por mim mesmo. Afinal, ser comparado com o melhor jogador da história é algo que não vai te ajudar, porque nunca serei como ele. Tento ser eu, que as pessoas me reconheçam de Lamine Yamal e pronto”, disse o jovem, ao Marca.

Por fim, Espanha e Inglaterra disputam a final da Eurocopa 2024 neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Assim, os espanhóis podem ser tetracampeões europeus, enquanto os ingleses buscam o título inédito.

