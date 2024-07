Athletico domina, vence o Ypiranga (RS) e avança às oitavas da Copa do Brasil

Diante de sua torcida, na Ligga Arena, o Athletico-PR fez o dever de casa e avançou às oitavas de finais da Copa do Brasil. Assim, o Furacão bateu o Ypiranga (RS) por 3 a 0, com gols de Fernandinho, Julimar e Di Yorio, e reverteu o placar adverso do jogo de ida, na estreia do técnico Martín Varini. O experiente volante, autor do primeiro tento, teve a oportunidade de marcar mais um, porém parou em Alexander, que fez boa defesa.

Na próxima fase da competição nacional, a equipe paranaense terá que aguardar o sorteio da CBF para conhecer seu adversário. O time gaúcho, por sua vez, volta suas atenções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Pressão rubro-negra

Desde o apito inicial, o Athletico comandou as ações e teve mais volume de jogo. Com isso, Zapelli arriscou de fora da área, com um minuto, e Alexander espalmou para escanteio. Fernandinho se movimentou bem e assustou no cruzamento, porém a defesa afastou o perigo. Com muita pressão, Julimar cortou para o meio e finalizou rasteiro no canto, o que assustou a meta do Ypiranga (RS).

Experiência em ação

Os donos da casa seguiam na pressão, entretanto pecavam na pontaria. Isso quando Fernandinho pegou uma sobra do escanteio e ameaçou cruzar. No entanto, a bola foi direta para o gol e surpreendeu Alexander. Dessa forma, o Furacão abre o placar para delírio da torcida.

Paredão Canarinho

Na reta final do primeiro tempo, Juliamar invadiu a área pela esquerda e acabou derrubado pelo adversário. Depois de consultar o VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalou o pênalti. Fernandinho foi para a cobrança e colocou a bola no canto, mas parou em Alexander, que fez uma grande defesa.

No primeiro minuto

Logo na volta do intervalo, o Furacão ampliou o marcador na Ligga Arena. Após cruzamento, o goleiro do Ypiranga (RS) não achou nada e a bola sobrou para Julimar estufar a rede. Com o segundo tento os donos da casa constroem logo no início do segundo tempo o resultado necessário para avançar.

Inacreditável

Após o segundo gol, Zapelli fez fila na defesa adversária e ficou na cara do gol. O jogador, no entanto, bateu para fora e perdeu uma chance inacreditável na Ligga Arena. Na sequência, Fernandinho encheu o pé de fora da área e levou muito perigo à meta do arqueiro dos visitantes.

Quem também teve uma boa chance de marcar foi Christian. Nesse sentido, Fernandinho fez uma bonita jogada e rolou para o meio-campista, que mandou por cima.

Mais um do Furacão

Nos minutos finais, Cuello fez bela jogada pela esquerda e cruzou, na medida, para Di Yorio sacramentar a classificação do Athletico-PR para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Em seguida, aliás, Bento fez duas grandes defesas e evitou que o Ypiranga (RS) estufasse a rede.

ATHLETICO 3 x 0 YPIRANGA (RS)

Terceira fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Local: Estádio Ligga Arena, Curitiba (PR)

Data e horário: 13/07/2024 (sábado), às 18h (horário de Brasília)

Gols: Fernandinho (24’/1ºT) (1-0); Julimar (1’/2ºT) (2-0); Di Yorio (50’/2ºT) (3-0)

ATHLETICO: Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho (João Cruz 39’/2ºT), Christian (Madson 39’/2ºT), Zapelli (Gabriel 26’/2ºT) e Julimar (Cuello 26’/2ºT); Pablo (Di Yorio 17’/2ªT). Técnico: Martín Varini.

YPIRANGA: Alexander; Gedeílson, Fernando, Heitor (Mendonça 5’/2ºT) e William Gomes; Anderson Uchôa, Lucas Marques (Caio Mello 10’/2ºT) e Alisson Taddei (Amarildo 30/2ºT); Mateus Anderson (Reifit 10’/2ºT); Jhonatan Ribeiro e Edson Cariús (Zé Vitor 30’/2ºT). Técnico: Thiago Carvalho.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartões Amarelos: Fernandinho (CAP) / Heitor, Fernando Fonseca, Lucas Marques, William Gomes, Anderson Uchôa e Édson Cariús (YPI)

Cartões Vermelhos: Thiago Carvalho (42’/2ºT)

