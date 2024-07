Argentina x Colômbia: Onde assistir, escalações, arbitragem

Argentina e Colômbia jogam a grande final da Copa América-2024 neste domingo, às 21h (de Brasília), em Miami, no Hard Rock Stadium. Os argentinos, atuais campeões do torneio e da Copa do Mundo buscam o 16º caneco na competição. Caso consigam, se tornam isoladamente os maiores vencedores (no momento estão empatados com o Uruguai). A Colômbia tenta o segundo título. Na semifinal, os Hermanos eliminaram o Canadá. Já os colombianos passaram pelos uruguaios.

O jogo marcará a despedida de Di María da seleção da Argentina. Afinal, o veterano de 36 anos, 138 jogos (quarto com mais partidas pelos hermanos) e 31 gols (sétimo maior artilheiro) anunciou que segue profissionalmente, mas se retira do selecionado após esta competição.

Onde assistir

Os canais Globo (rede) e SporTV transmitem a partir das 21h (de Brasília).

Como está a Argentina

O que se vê na Argentina é um clima de tranquilidade e confiança. Seja na coletiva ou mesmo no treinamento deste sábado que fechou a preparação para o duelo com a Colômbia. Sobre a escalação? O de sempre, Scaloni não deixa entendido se apostará em Paredes ou Enzo Fernandez no meio de campo. Ou quem será o atacante de área, Álvarez ou Lautaro Martínez.

“Tive o treino deste sábado para avaliar. Assim, vou analisar a melhor formação. Mas vai jogar o time que eu creio que tenha poder de ganhar esta final”, comentou.

“Tudo indica que Di María, que dará o seu adeus à seleção, comece como titular. O veterano diz que está curtindo seus últimos momentos como jogador do selecionado que defende há 15 anos:

“Me dói, pois a seleção é onde me sinto mais feliz. Mas hoje eu tenho a traquilidade de dizer adeus. Enfim, quero desfrutar.”

Como está a Colômbia

Animação não falta na Colômbia. Há grande motivação no grupo, que não perde há 28 partidas (a última derrota, em fevereiro de 2022 foi exatamente para a Argentina) e faz ótima campanha. Além disso, a torcida está eufórica com a possibilidade de terminar um jejum que vem desde 2001 (quando venceu a Copa América pela única vez). E será maioria em Miami.

“Creio que não há uma torcida mais feliz do que Colômbia. Afinal precisamos de muito tempo para chegar a uma final. Mas chegamos. E com um grupo muito bom e com jovem que dão e ainda vão dar muito para a seleção. Chegamos na final e vamos buscar o título”, disse o treinador Néstor Lorenzo, lembrando que a Colômbia, nestes 28 jogos de invencibilidade, venceu 22.

A Colômbia não terá o lateral-direito Múñoz, expulso na semifinal contra o Uruguai. Sem ele, Santiago Árias, jogador do Bahia, é seu substituto natural. Há uma dúvida no meio de campo, já que Richard Ríos saiu machucado contra os uruguaios. Caso não se recupere, entra Uribe. No mais, jogará a base que vem fazendo ótimas partidas nesta Copa América, com destaque para James Rodríguez, que deu seis assistências e fez um gol, sendo muito cotado como MVP da Copa América.

ARGENTINA X COLÔMBIA

Final da Copa América-2024

Data e horário:14/7/2024, 21h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Mac Allister, Di Maria; Lionel Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Árias, Davinson Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Uribe (Richard Ríos), John Árias e James Rodríguez; Luiz Díaz e Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-BRA)

Auxiliares: Bruno Pires e Rodrigo Correa (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.