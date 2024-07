Daniel acerta com clube dos Emirados Árabes e deixa o Fluminense

O meio-campista Daniel, de 28 anos, deu um novo passo na sequência de sua carreira, neste sábado (13). Afinal, o jogador, que pertencia ao Fluminense e estava emprestado ao Atlético-GO, acertou, de forma oficial, com o Dibba Al Hisn, dos Emirados Árabes.

O Tricolor, portanto, optou por liberar o atleta, que tinha contrato até dezembro. Dessa forma, a equipe, recém-promovida para a primeira divisão do futebol dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a contratação nas redes sociais. Com a camisa do Dragão, o jogador teve pouco espaço e disputou apenas 14 partidas.

Logo após a demissão do técnico Jair Ventura, o presidente do clube goiano, Adson Batista, fez um pedido para que o atleta pudesse permanecer, mas não conseguiu obter êxito. Danielzinho tinha o desejo de atuar fora do país, o que irá se concretizar.

Revelado nas divisões de base do Fluminense, o jogador estava no Atlético-GO, que pagou R$ 300 mil à vista pela negociação. Além disso, o Dragão arcou com 100% dos salários do atleta. No ano passado, ele fez parte do elenco campeão da Libertadores, em pleno Maracanã, diante do Boca Juniors, da Argentina.

