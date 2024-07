Mãe de Gary Medel, ex-Vasco, morre no Chile

Mãe do zagueiro chileno Gary Medel, do Boca Juniors, Marisol Soto faleceu neste sábado (13), no Chile. Não foram informados maiores detalhes sobre a causa da morte, sabendo-se apenas que ela convivia com um problema de saúde nos últimos anos. Nesse sentido, desde o período recente onde Medel defendeu o Vasco, ele precisou viajar de urgência para seu país de origem em razão de uma piora no quadro clínico de sua mãe.

Neste momento, Medel está no Chile onde prestará as últimas homenagens a figura que ficou conhecida, em especial, na Geração Dourada da seleção chilena. Isso porque Marisol era presença constante no estádio em forma de apoio tanto a Roja como, principalmente, ao filho mais velho.

Mostra de solidariedade

Por meio de seus canais oficiais, alguns dos clubes onde o jogador criou nítida identificação (incluindo o Boca) se pronunciaram em tom de solidariedade ao atleta andino. O mesmo vale, aliás, para a página da seleção do Chile:

“É com grande pesar que nos unimos às condolências e lamentamos o triste falecimento da Sra. Marisol Soto Severino, mãe de nosso histórico defensor Gary Medel Soto. Da família de La Roja, enviamos toda a nossa força para sua família e todo o nosso amor nesses momentos difíceis.”

“Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Marisol Soto, mãe de Gary Medel. Que os corações do nosso ex-zagueiro e seus familiares possam ser confortados neste momento de dor e saudade”, veiculou o perfil do Vasco nas redes sociais.

“É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Marisol Soto, mãe de Gary Medel. Muita força, família Medel. Estamos com vocês”, publicou o Boca.

“É com profundo pesar que nos unimos as condolências que a família Medel Soto recebeu com a triste notícia da partida da Sra. Marisol Soto, mãe de Gary e Kevin Medel, ambos jogadores formados na Universidad Católica. Conhecemos a Sra. Marisol e testemunhamos seu amor por sua família e seu carinho pela Universidad Católica. Da familia dos Cruzados, enviamos um forte abraço de paz a Dom Luis, seu marido, Gary, Kevin e toda a família e amigos. Nossas orações estão com vocês”, se estendeu a Católica.

