Técnico da Espanha recusa favoritismo na Euro: ‘Isso é para as casas de apostas’

Dona da campanha da Eurocopa 2024, a Espanha ganhou o rótulo de favorita na grande final deste domingo (14), às 16h (de Brasília), em Berlim, diante da Inglaterra. No entanto, na véspera da decisão, o técnico espanhol Luis De La Fuente rechaçou a ideia de amplo favoritismo e afirmou que isso só serve para as casas de apostas.

“Estamos tranquilos porque nunca perdemos a perspectiva. Sabemos como são as análises que podem fazer, vão além de nós. O jogo de amanhã não tem favorito, temos que encarar como nas outras eliminatórias. Os favoritos são para as casas de apostas. Sabemos que se não estivermos no nível dos últimos jogos, não teremos possibilidade de ganhar. Nesse sentido, sei de tudo que temos, e por isso temos muita esperança”, disse.

Desfrutar a final da Euro

Na véspera da final, o treinador afirmou que não fará qualquer orientação específica para a La Roja. Na semifinal, os espanhóis venceram a França por 2 a 1 , de virada, com destaque para Lamine Yamal. Dessa forma, chegam com moral na busca pelo tetra, enquanto os ingleses sonham com o título inédito.

“Às vezes fico vermelho de tanto pedir. Amanhã, portanto, não devo pedir nada. Vejo a cara deles, o espírito que têm. Amanhã vão pedir que desfrutem de algo que conquistaram com muito trabalho, dedicação, que aproveitem. Isso posso dizer “, afirmou.

“Se não formos a Espanha, não ganharemos. Tentaremos ser melhores no que já fizemos. Temos que ser reconhecidos por nossas forças e vamos tentar impô-las. Se seguirmos sendo nós mesmos, teremos chances de ganhar”, acrescentou.

