América-MG empata com Sport e dorme na liderança da Série B

Sport e América-MG empataram por 1 a 1 neste sábado (13), pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. Éder fez valer a lei do ex após falha defensiva rubro-negra, mas Fabricio Domínguez deixou tudo igual na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Com o resultado, o Coelho dorme na liderança, agora com 26 pontos, um a mais do que o Santos que joga na segunda-feira contra o Ituano, na Vila Belmiro. Já o Leão continua no pelotão de acesso, em terceiro lugar com 24 pontos.

Vinícius Faria, na reta final da partida, desperdiçou a oportunidade de virar para os mandantes. Entretanto, sua finalização, praticamente debaixo das traves, subiu mais do que deveria para alívio dos mineiros.

Em razão do adiamento da partida frente ao Operário, que ocorreria na sexta-feira, o Sport volta a jogar pela Série B somente no dia 23, diante da Chapecoense, na Arena Condá. No próximo sábado, o América-MG recebe o Amazonas, na Arena Independência, às 17h (de Brasília).

Jogos da 15ª rodada da Série B

Sexta (12/7)

Ponte Preta 4×2 Mirassol

Botafogo-SP 0x1 Amazonas

Paysandu 2×1 Ceará

Sábado (13)

Novorizontino 1×1 Guarani

Sport 1×1 América-MG

CRB 2×1 Coritiba

Domingo (14)

Vila Nova-GO × Avaí – 16h

Chapecoense x Brusque – 18h30

Segunda (15)

Santos x Ituano – 20h

Quarta (17)

Operário-PR × Goiás – 21h

