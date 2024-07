Varini elogia elenco do Athletico e fala sobre filosofia: ‘Ser intenso e ter coragem’

Martín Varini fez sua estreia no comando do Athletico - (crédito: - Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

Após a vitória do Athletico por 3 a 0 sobre o Ypiranga (RS), o técnico Martín Varini celebrou a classificação e sua estreia à beira do campo. Assim, o comandante exaltou o elenco, assim como as instalações do Furacão. Com o triunfo, a equipe paranaense garantiu a vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil.

“Estou muito satisfeito com a estrutura do nosso Centro de Treinamento. Me falaram que era top e pude confirmar. Organização, infraestrutura. Do elenco, estudei muito, mas claro que trabalhando com eles será melhor. Temos um bom time, jogadores de qualidade, são profissionais, dedicados, tem muita gana de fazer o melhor”, disse.

“Foram dois dias de treino mas muito bem aproveitados. Ainda está longe do que nós queremos, mas sabemos que foi muito bom para dois dias de treino. Nosso time teve coragem para jogar e fazer o que pedimos. Fico feliz, contente e motivado para a sequência”, completou.

Filosofia de trabalho

O treinador também respondeu, na coletiva de imprensa, sobre o estilo de jogo que pretende implementar no Furacão. De acordo com o profissional, a equipe deve pressionar com intensidade e ter coragem para jogar.

“É a forma que tenho de ver o futebol, acredito muito nisso (filosofia de jogo). Foi pelo meu trabalho no Uruguai que o Athletico me contratou, então não posso mudar isso. Os jogadores demonstraram que gostam da ideia, do jeito de jogar. Pressionar, ser intenso, coragem para jogar. É a filosofia do clube também e vamos voltar a ter essa identidade”, explicou.

O Athletico volta a campo na quinta-feira (18), contra o Cerro Porteño, pela Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília), em Assunção.

