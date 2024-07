Néstor Lorenzo mostra incômodo com intervalo estendido na decisão

Lorenzo transpareceu não estar feliz com situação atípica no duelo com a Argentina - (crédito: Foto: Chris Coduto/AFP via Getty Images)

Em caráter excepcional, já se sabe que o intervalo na final da Copa América, entre Argentina e Colômbia, será mais extenso. Isso porque um show da cantora colombiana Shakira vai acontecer entre o primeiro e o segundo tempo da decisão. Algo que, nitidamente, não agradou ao técnico do selecionado colombiano, Néstor Lorenzo.

No início, Néstor relembrou, em tom irônico, o fato da multa que recebeu a seleção colombiana após atraso em uma das partidas da competição. Além disso, sua avaliação foi de que, com uma pausa mais extensa, o aquecimento dos atletas acaba comprometido no retorno para o tempo complementar.

“Espero que disfrutem, Shakira é uma excelente artista. Quando as regras são alteradas, a priori, é para ambas as equipes. O campo é ruim para ambas, as regras, minutos iguais para ambas. Não posso dizer se é bom ou ruim, a quem favorece. Acho que deveriam ser os 15 minutos que correspondem ao regulamento. Quando retornamos (de um intervalo) no 16° minuto, fomos multados. Agora, há um show e podemos sair no 20° ou 25° minuto, com o impacto na condição física dos jogadores que podem esfriar. Sabemos quanto custam esses minutos. Mas é para nós dois. É isso. Entendi que é assim”, discorreu o técnico.

Richard Ríos joga?

O treinador da seleção da Colômbia também falou sobre a expectativa de contar com Richard Ríos na final. Nesse sentido, o jogador do Palmeiras deixou o campo sentindo fortes dores no joelho esquerdo em meio a classificação diante do Uruguai, pela semifinal.

“Ríos continua evoluindo bem, está um pouco melhor. Amanhã vamos decidir”, garantiu Néstor Lorenzo.

