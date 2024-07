Organizada do Corinthians se reúne com elenco no CT e entrega ‘cartilha’

Em fase conturbada dentro de campo, o Corinthians teve uma surpresa após o treino deste sábado (13). Isso porque a diretoria da principal organizada do clube apareceu no CT Dr. Joaquim Grava. Jogadores e comissão técnica participaram da conversa com os torcedores em busca de alinhamento sobre o que esperar do time até o fim do ano.

No encontro, membros da Gaviões da Fiel entregaram uma cartilha de recomendações para o elenco. O material exibia ídolos como exemplos e o histórico da relação dos jogadores com a torcida. Segundo a organizada, consta na cartilha o que “não pode deixar de fazer” com a camisa corintiana, além de se cobrar identificação dos atuais atletas.

Já no papo com a cúpula do clube, representada pelo diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, a organizada ouviu a promessa de que chegarão reforços.

Confira a ‘cartilha’

“Neste sábado (13), a diretoria do Gaviões da Fiel esteve presente no CT Dr. Joaquim Grava com as demais torcidas organizadas para falar com os jogadores sobre o plano para tirar o Corinthians dessa situação e o que se espera de cada jogador nessa força-tarefa.

A conversa ocorreu, portanto, com parte do elenco corinthiano, com o técnico e sua comissão técnica, que explanaram os seus sentimentos em prol do Corinthians, trazendo a dimensão e diferença do que é jogar no clube e destacando que não faltará raça e atitude nas partidas.

O Gaviões, aliás, conversou com o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, que admitiu trabalhar por reforços e nos garantiu que atuará para blindar a equipe.

Já durante a reunião com os jogadores, o Gaviões distribuiu uma cartilha ao elenco que apresenta a história do Corinthians, nossos valores, a relação com a Fiel Torcida, exemplos de ex-atletas e o que não podem deixar de fazer ao vestir o manto, pois o que temos visto nas últimas temporadas são jogadores sem identificação alguma com o clube.

O grupo se comprometeu a demonstrar uma nova postura para mudar o cenário do Corinthians na competição e também de não deixar que os problemas externos e políticos prejudiquem o trabalho no futebol.

Sabemos, portanto, que as mudanças dependem do esforço e dedicação de todos. Mas trazer o resultado jogo a jogo é com o trabalho dos 11 em campo. O apoio incondicional virá durante os 90 minutos na arquibancada e esperamos contar com a raça e comprometimento. Vamos pra cima! PELO CORINTHIANS, COM MUITO AMOR, ATÉ O FIM!”

Com apenas 12 pontos em 16 partidas, aliás, o Corinthians abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira (16), às 21h (de Brasília), diante do Criciúma, na Neo Química Arena.

