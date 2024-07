Suárez brilha, Uruguai bate o Canadá nos pênaltis e fica com o 3º lugar da Copa América

Em partida emocionante, o Uruguai bateu o Canadá por 4 a 3 nos pênaltis e ficou com o terceiro lugar da Copa América. No tempo normal, Bentancur abriu, enquanto Koné deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A Celeste Olímpica pressionava na reta final, quando Jonathan David estufou a rede, em rápido contra-ataque. Contudo Luís Suárez decidiu e empatou nos minutos finais. Nos pênaltis, Rochet defendeu a cobrança de Koné, enquanto Davies acertou o travessão.

A Celeste Olímpica, agora, volta suas atenções para as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. No momento, a seleção ocupa o segundo lugar, com 13 pontos, e mede forças com o Paraguai no dia 5 de setembro, no Uruguai. Vale lembrar que o Canadá é um dos países-sede do próximo Mundial ao lado de Estados Unidos e México.

Celeste impiedosa

O Uruguai pressionou desde o primeiro minuto e logo conseguiu abrir o placar. Em escanteio cobra na área canadense, Cáceres cabeceia, porém a bola sobre para Betancur. O jogador gira dentro da área e bate forte para estufar a rede de St Clair. Em outra boa chegada dos comandados de Marcelo Bielsa, Maxi Araújo finalizou, mas o arqueiro defendeu.

Koné balança a rede

Mesmo em desvantagem, o Canadá não recuou e também povoou a área uruguaia. Em uma bola pelo alto, Bombito ganhou da defesa e escorou para Koné. O jogador encobriu Rochet e deixou tudo igual em Charlotte.

Não valeu!

No minuto seguinte, Maxi Araújo apareceu livre na área depois de rápido contra-ataque. O jogador do Uruguai só teve o trabalho de tirar do goleiro e colocar no canto. No entanto, o árbitro venezuelano Alexis Herrera assinalou irregularidade na jogada e anulou o tento.

Pressão canadense

Em campo, o Canadá não teve medo e foi para cima. Osório tabelou e teve chance de finalizar, porém bateu em cima do arqueiro. No rebote, Nández tirou em cima da linha e salvou o Uruguai. Jonathan Osorio voltou a ter chance de finalizar, mas Rochet fez uma defesa segura, desta vez.

Trave balança

No segundo tempo, a Celeste Olímpica teve mais chance de carimbar a vitória. Em boa jogada de Arrascaeta, Luís Suárez teve a chance de marcar o gol, mas parou no arqueiro adversário. O Canadá também se arriscava, entretanto foi menos eficiente desta vez. Valverde arriscou e acertou a trave depois de desvio do defensor alvirrubro.

Bola no cantinho

Quando o Uruguai pressionava e buscava o gol da vitória, a seleção canadense deu o bote e estufou a rede. Assim, Koné chutou forte de fora da área, enquanto Rochet espalmou. Jonathan David pegou o rebote e chutou no cantinho para desempatar o jogo.

Golpe no fim

Os comandados de Marcelo Bielsa lutaram até o fim e não desistiram. Luís Suárez recebeu na área e bateu, de primeira, para deixar tudo igual e levar a partida para os pênaltis.

Nos pênaltis

Para o Canadá: Jonathan David, Bombito, Choinière marcaram; Rochet pegou a cobrança de Koné, enquanto Davies acertou o travessão.

Para o Uruguai: Valverde, Bentancur, Arrascaeta e Luís Suárez marcaram suas cobranças.

CANADÁ 2 X 2 URUGUAI (Nos pênaltis, Uruguai venceu por 4 a 3)

Copa América- Disputa pelo terceiro lugar

Data e Horário: 13/7/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Bank of América, Charlotte (EUA)

Gols: Betancur (7’/1ªT) (0-1); Koné (21’/1ª T) (1-1); Jonathan David (34’/2ºT) (2-1); Luís Suárez (46’/2ºT) (2-2)

CANADÁ: St Clair; Johnston (Davies 16’/2ºT), Bombito, De Fougerolles (Cornelius 21’/2ºT) e Laryea; Jonathan Osorio (Bair 31’/2ºT), Koné, Choinière e Ali Ahmed (Millar 31’/2ºT); Shaffelburg e Oluwaseyi (Jonathan David 21’/2ºT). Técnico: Jesse Marsh

URUGUAI: Rochet; Nández, Giménez, Cáceres e Viña (Olaza 20’/2ºT); Valverde, Ugarte (Arrascaeta- intervalo), Bentancur, Maximiliano Araujo (Cristian Olivera 15’/2ºT); Pellistri (Brian Rodriguéz 15’/2ºT)e Darwin Núñez (Luiz Suárez – intervalo). Técnico: Marcelo Bielsa

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Derlis López (PAR)

Cartões Amarelos: De Fougerolles, Oluwaseyi e Koné (CAN) / Bentancur e Viña (URU)

Cartões Vermelhos: –