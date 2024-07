Paulinho, do Atlético-MG, alcança marca importante no Brasileirão por pontos corridos

Paulinho tem se destacado com a camisa do Atlético-MG - (crédito: - Foto: Pedro Souza / Atlético)

Depois de um período de instabilidade, o Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Diante do São Paulo, o Galo triunfou por 2 a 1 pela 16ª rodada, e coube a Paulinho marcar o gol da vitória. Com isso, o atacante se tornou o terceiro maior artilheiro do clube mineiro na história do Brasileirão por pontos corridos, agora com 26 tentos marcados.

Dessa forma, o camisa 10 do Galo está empatado com Leonardo Silva na terceira colocação e atrás apenas de Tardelli, que tem 46 gols, e Hulk, que marcou 49.

Além disso, Paulinho também tem outro feito importante com a camisa alvinegra. Ele marcou o seu 15º gol na Arena MRV e, assim, se isolou como o maior marcador do estádio. O atacante é também o artilheiro do Atlético na temporada, com 13 gols.

Na última quinta-feira (11), o tento do atleta gerou polêmica. Afinal, o São Paulo reclamou de um possível toque de mão do artilheiro atleticano no lance. O VAR chegou a analisar a jogada, porém validou o gol. Desde que chegou ao clube, o jogador marcou 44 vezes, tendo atuado em 93 partidas e feito 12 assistências.

Olho na agenda

O Atlético-MG volta a campo na próxima terça-feira (16), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Juventude no Mané Garrincha, em Brasília. Por fim, o confronto é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

