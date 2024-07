Gás lacrimogêneo atinge equipes e interrompe jogo da Série C do Brasileiro

O jogo entre Botafogo-PB e Confiança, pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro, precisou ser paralisado com apenas cinco minutos de bola rolando por conta de uma nuvem de gás lacrimogêneo, que se formou diante da tentativa da Polícia Militar da Paraíba de controlar o conflito entre torcidas do lado de fora do estádio Almeidão.

Além dos jogadores, torcedores e demais presentes no local também sentiram os efeitos. A partida, aliás, chegou a ficar interrompida por pouco mais de dez minutos.

Alguns torcedores, na tentativa de buscar auda, chegaram a invadiram o gramado. Assim que a fumaça se dissipou, eles retornaram para as arquibancadas.

“Algumas torcidas organizadas do Botafogo-PB, que ainda têm uma conduta irresponsável, tentaram agredir a torcida do Confiança, quando ela chegou. De imediato, as Forças Especializadas realizaram um círculo de contenção e soltaram o gás lacrimogêneo, para impedir o confronto físico. Mas o vento levou o gás, de fora, para dentro do estádio. Assim, tivemos que evacuar a entrada para que os torcedores não sofressem o efeito”, detalhou o major Batista, da PMPB. Assim que a situação se normalizou, a bola voltou a rolar, e Botafogo-PB e Confiança recompensaram todos os presentes com um movimentado empate por 3 a 3. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.