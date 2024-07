Grêmio x Operário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio recebe o Operário-PR neste domingo (14), às 11h (de Brasília). Trata-se da partida de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. Mas será disputada na cidade da Serra Gaúcha porque o Tricolor ainda não pode contar com a Arena, afetada pelas chuvas de maio em Porto Alegre. Na ida, no Paraná, empate em 0 a 0. Assim, quem vencer, avança. Novo empate, pênaltis. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. Inicia com o pré-jogo a partir das 9h30, sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.