Roger Machado garante não ter recebido contato do Internacional, mas deixa tudo aberto

O Juventude se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao empatar com Internacional, por 1 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo disputado na tarde desse sábado (13), no entanto, ficou em segundo plano quando o assunto foi o novo treinador do Colorado.

Curiosamente, um dos nomes mais fortes nos bastidores do Internacional é justamente de Roger Machado, técnico do Juventude, que eliminou o Inter do torneio nacional. O treinador, inclusive, foi questionado sobre a possibilidade e ressaltou que não recebeu contato do Colorado. No entanto, deixou aberto o futuro.

“Não tive nenhum contato formal por parte de nenhum clube até esse momento. Clarou que é inevitável, nesse ambiente midiático, você não receber o que está tendo dito fora. Busquei trabalhar para se manter focado no mais importante, que era a decisão”, destacou.

Os jornalistas que estavam no Estádio Alfredo Jaconi, no entanto, insistiram e deram sequência aos questionamentos. E Roger foi sincero.

“Não posso falar de algo circunstancial que não ocorreu. Simples. O trabalho (no Juventude) segue até o momento que seja de comum acordo para que todo mundo ganhe de alguma forma”, acrescentou.

Roger, Juventude e Internacional

O presidente do Internacional, Alexandre Barcelos, que foi quem deu a coletiva do Colorado após a eliminação, confirmou que, pelo menos até agora, não procuprou o treinador.

“Roger é ético e falou a verdade, pois não o procuramos. Tínhamos uma partida contra o time dele que era decisiva pela Copa do Brasil e vencer era o nosso foco. Mas estamos buscando e analisando nomes para definirmos logo o novo treinador”, disse sem descartar a possibilidade de procurar o técnico do Juventude,

Com a classificação, o Juventude se prepara para o próximo jogo. O time do Rio Grande do Sul enfrenta o Atlético, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha.

