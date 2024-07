Abel Ferreira se derrete por jogador do Palmeiras: ‘Rápido, possante e matador’

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do C Athletico Paranaense, durante partida v..lida pela sexta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na Arena Barueri. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O atacante Flaco López está em alta. Mesmo com metade da temporada pela frente, ele já tem os melhores números da carreira em apenas um ano. Assim, com 15 gols pelo Palmeiras, bateu seu recorde próprio. Antes, fez 14 pelo Lanús. Assim, o atleta foi muito elogiado pelo técnico palmeirense Abel Ferreira.

O treinador palmeirense falou da qualidade do atleta e o quanto ele se preparou para chegar neste ponto.

“A (função de) 9 é uma posição difícil. Ele está um animal, forte, rápido, possante, matador. Muito bom para o Palmeiras, era um jogador que assinou por quatro ou cinco anos e que tínhamos esperança. Não gosto de estar a trabalhar para no final do ano, tudo que andei a fazer, dar esse trabalho para os outros”, salientou.

No início de 2024, o River Plate tentou a contratação do jogador. No entanto, o técnico do Verdão bateu o pé para manter o atleta.

Flaco chegou no Palmeiras em 2022, por cerca de R$ 40 milhões, no entanto, demorou a ter sucesso com a camisa palestrina. No primeiro ano foram 14 jogos e dois gols. Em 2023, oito gols em 41 jogos.

O Palmeiras se prepara para dois duelos difíceis pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro contra o Botafogo, fora de casa, nesta quarta-feira (17/7), às 21h30 (de Brasília). Depois contra o Cruzeiro, em São Paulo, no sábado (20), às 21h. O Verdão é o vice-líder do torneio nacional com 33 pontos, igual o Glorioso do Rio de Janeiro, no entanto, separados pelos critérios de desempate.

