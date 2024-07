Cruzeiro: Matheus Pereira faz revelação de superstição e vira motivo e ‘zoeira’

O Cruzeiro venceu o Bragantino, por 2 a 1, na tarde desse sábado (13), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. E mais uma vez o meia Matheus Pereira foi decisivo. Aliás, os bons jogos feitos pelo jogador recentemente tem um motivo: o relógio.

O torcedor pode não entender nada a partir de agora. Mas, sim: o meia garantiu que tem algumas superstições e sempre faz algumas coisas antes de entrar em campo, entre elas usar sempre o mesmo relógio.

“Tenho algumas superstições, mas uma posso revelar. Eu uso sempre o mesmo relógio quando vou para os jogos”, disse o camisa 10.

Matheus Pereira lembra que é motivo de zoeira dos companheiros de Cruzeiro sempre antes e após as partidas.

“Cada um tem suas crenças, eu tenho as minhas. Sofro até zoação no vestiário. Afinal, tenho inúmeras coisas que gosto de fazer antes do jogo”, completou.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a quinta colocação do Brasileirão, com 29 pontos. Já Matheus Pereira, com mais um gol, tem nove bolas na rede e dez assistências em 33 jogos da Raposa em 2024.

