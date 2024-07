Claudinho define número da camisa que vai usar no Flamengo

A negociação entre Flamengo e Claudinho está muito próxima de ser concretizada. Assim, o jogador já define detalhes para quando chegar ao Rio de Janeiro, entre eles o número da camisa que vai usar no time Rubro-Negro.

Com o negócio sendo confirmado, Claudinho vai usar a camisa 97 do Flamengo. O jornalista Venê Casagrande revelou a informação. A decisão, afinal, é por causa do ano de nascimento do jogador: 1997.

O Flamengo já prepara o anúncio de Claudinho. O atleta conquistou, nesse sábado (13), o título da Supercopa da Rússia. Na zona mista, jornalistas questionaram o brasileiro sobre sua possível permanência no Zenit. Ele, portanto, respondeu ao brasileiro Fábio Aleixo com um sorriso e preferiu fugir do questionamento. “Sempre tem (essa pergunta)”. A equipe volta a campo no próximo dia 20, contra o Krylya Sovetov, pela primeira rodada do Campeonato Russo.

Se o negócio for confirmado, o Flamengo deve pagar ao Zenit 18 milhões de euros (R$ 103 milhões na cotação atual). No entanto, ainda não há um acordo concreto entre os clubes, e as conversas seguem, Vale lembrar que a janela de transferências abriu no último dia 10 e se encerra somente no dia 2 de setembro.

Claudinho deseja deixar o futebol russo. Ele acredita que chegou ao limite no atual time e a agremiação não pode lhe apresentar algo novo, considerando eu não pode disputar competições internacionais por causa da guerra com a Ucrânia.

